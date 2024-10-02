Ильюшкина (Iljushkina) (Töhinen) Jekaterina Stepanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшкина (Iljushkina) (Töhinen) Jekaterina Stepanovna

Место рождения

Koirinoja, Impilahti, Finland

Дата рождения

24.11.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1779

Отец: Töhinen Stepan Romanovich

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильюшкин (Iljushkin) Андрей Степанович

Рождение ребёнка
20.08.1807

Сын: Ильюшкин (Iljushkin) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ильюшкин (Iljushkin) Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно

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