Ильюшкина (Iljushkina) (Töhinen) Jekaterina Stepanovna
Место рожденияKoirinoja, Impilahti, Finland
Дата рождения24.11.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1779
Отец: Töhinen Stepan Romanovich
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1807
Сын: Ильюшкин (Iljushkin) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Ильюшкин (Iljushkin) Андрей Степанович
Смерть
Неизвестно