Мухина Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Ольга Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Мухин Илья Егорович

Мать: Мухина Анна Ивановна

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