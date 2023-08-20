Чельцова Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧельцова Васса Дмитриевна

Чельцова Васса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Чельцов Варфоломей Николаевич

Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чельцова Соломонида Николаевна

Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Чельцова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: Чельцова Пелагия Николаевна

Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Николай Алексеевич

Смерть
1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close