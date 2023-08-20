Чельцова Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чельцов Варфоломей Николаевич
Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чельцова Соломонида Николаевна
Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Чельцова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: Чельцова Пелагия Николаевна
Отец ребёнка: Чельцов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857