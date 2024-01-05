Карпович Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1994
Рождение ребёнка
26.08.2018
Дочь: Карпович Анна Александровна
Мать ребёнка: Карпович Карина Викторовна
Рождение ребёнка
27.01.2021
Сын: Карпович Андрей Александрович
Мать ребёнка: Карпович Карина Викторовна
Рождение ребёнка
25.07.2023
Дочь: Карпович Кира Александровна
Мать ребёнка: Карпович Карина Викторовна