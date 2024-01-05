Карпович Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1994

Отец: Карпович Юрий Михайлович

Мать: Карпович Светлана Самсоновна

Рождение ребёнка
26.08.2018

Дочь: Карпович Анна Александровна

Мать ребёнка: Карпович Карина Викторовна

Рождение ребёнка
27.01.2021

Сын: Карпович Андрей Александрович

Мать ребёнка: Карпович Карина Викторовна

Рождение ребёнка
25.07.2023

Дочь: Карпович Кира Александровна

Мать ребёнка: Карпович Карина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпович Карина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпович Карина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпович Карина Викторовна

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