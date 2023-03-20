Илюхина (Захарова) Агриппина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхина (Захарова) Агриппина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1898 ст.

Муж: Илюхин Иван Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Илюхин Иван Иванов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Илюхин Иван Иванов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.06.1904 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Илюхин Иван Иванов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1908 ст.

Муж: Колчугин Иван Стефанов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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