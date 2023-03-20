Илюхина (Захарова) Агриппина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1898 ст.
Муж: Илюхин Иван Иванов
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Илюхин Иван Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Илюхин Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.06.1904 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Илюхин Иван Иванов
Бракосочетание
10.11.1908 ст.
Смерть
Неизвестно