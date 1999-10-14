Баева Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Баев Иван Семёнович
Отец ребёнка: Баев Семён
Рождение ребёнка
14.10.1918
Дочь: Седелкова Капитолина Семёновна
Отец ребёнка: Баев Семён
Рождение ребёнка
18.11.1923
Дочь: Баева Нина Семёновна
Отец ребёнка: Баев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баева ? Семёновна
Отец ребёнка: Баев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баева Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Баев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баева Мария Семёновна
Отец ребёнка: Баев Семён
Смерть
1967