Баева Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Баев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Баев Семён

Рождение ребёнка
14.10.1918

Дочь: Седелкова Капитолина Семёновна

Отец ребёнка: Баев Семён

Рождение ребёнка
18.11.1923

Дочь: Баева Нина Семёновна

Отец ребёнка: Баев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баева ? Семёновна

Отец ребёнка: Баев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баева Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Баев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баева Мария Семёновна

Отец ребёнка: Баев Семён

Смерть
1967
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