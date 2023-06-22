Родин Валентин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Валентин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1993

Отец: не указан

Мать: Родина Людмила Валентиновна