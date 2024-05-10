Илюшина Анна Михайловна 21.09.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшина Анна Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894 ст.

Отец: Илюшин Михаил Николаев

Мать: Илюшина Анна Павлова

Москва, город федерального значения Москва
В собственном доме живущие Московский 2-й гильдии купеческий брат Петр Хамовой слободы Михаил Николаев Илюшин и законная жена его Анна Павлова; оба... ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №187А, ст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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