Сорокин Мирон Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Мирон Игоревич

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Место рождения

Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2010

Отец: Сорокин Игорь Сергеевич

Мать: Сорокина Валентина Валентиновна

Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
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