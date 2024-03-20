Пустынникова (Кулаков) Екатерина Алифанова
Место рожденияс. Вишневое
Дата рождения21.11.1829
Дата смерти27.05.1913
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1829
Отец: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев
Мать: Ларисса Петрова
с. Вишневое
Рождение ребёнка
18.09.1849
Сын: Пустынников Михаил Патапов
Отец ребёнка: Пустынников Патап Егоров
с. Вишневое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1913
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния