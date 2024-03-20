Пустынникова (Кулаков) Екатерина Алифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустынникова (Кулаков) Екатерина Алифанова

Место рождения

с. Вишневое

Дата рождения

21.11.1829

Дата смерти

27.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1829

Отец: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

Мать: Ларисса Петрова

с. Вишневое
Рождение ребёнка
18.09.1849

Сын: Пустынников Михаил Патапов

Отец ребёнка: Пустынников Патап Егоров

с. Вишневое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустынников Патап Егоров

Смерть
27.05.1913
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
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