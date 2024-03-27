Рахимов Гибадрахман Габитович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти?.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Нира Гибадрахмановна
Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна
г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
29.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна
г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
25.01.1943
Сын: Рахимов Риф Гибадрахманович
Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Фуат Гибадрахманович
Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна
г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Ришат Гибадрахманович
Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1945
Причина смерти: Смерть после ранения в ВОВ
Похороны
Неизвестно