Рахимов Гибадрахман Габитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Гибадрахман Габитович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович

Мать: Рахимова Фариза

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Нира Гибадрахмановна

Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
29.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
25.01.1943

Сын: Рахимов Риф Гибадрахманович

Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Фуат Гибадрахманович

Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Ришат Гибадрахманович

Мать ребёнка: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова (габдулзалилова) Гарифа Исмагиловна

Смерть
?.08.1945
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Смерть после ранения в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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