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Бушмин Александр Семенович

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.05.1940

Дата смерти

13.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1940

Отец: Бушмин Семен Иванович

Мать: Бушмина Евдокия Ивановна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.06.2007
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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