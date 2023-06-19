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Семен Федорович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.02.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
28.02.1898 ст.

Отец: Федор Антонович

Мать: Екатерина Алексеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.02.1898 Чермы Семен Федорович Чермы отец крестьянин Федор Антонович мать жена Екатерина Алексеевна крестьянин Василий Константинович крестьянская дочь Александра Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно