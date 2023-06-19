Семен Федорович
Место рождения
Дата рождения28.02.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1898 ст.
Отец: Федор Антонович
Мать: Екатерина Алексеевна
Афанасьевская церковь 28.02.1898 Чермы Семен Федорович Чермы отец крестьянин Федор Антонович мать жена Екатерина Алексеевна крестьянин Василий Константинович крестьянская дочь Александра Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно