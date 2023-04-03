(Николаева (вдова)) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Васильев (дер. Болобонова) Точно Ли Наш Муж? Нефед
Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Васильев (дер. Болобонова) Гаврила
Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Васильев, Близнец (дер. Болобонова) Селиверст
Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Васильев, Близнец (дер. Болобонова) Осип
Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Васильев (дер. Болобонова) Козьма
Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?