(Николаева (вдова)) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Николаева (вдова)) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Васильев (дер. Болобонова) Точно Ли Наш Муж? Нефед

Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Васильев (дер. Болобонова) Гаврила

Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Васильев, Близнец (дер. Болобонова) Селиверст

Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Васильев, Близнец (дер. Болобонова) Осип

Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васильев (дер. Болобонова) Козьма

Отец ребёнка: Васильев (дер. Болобонова) ?

Болобоново, Фировский муниципальный район, Тверская область
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