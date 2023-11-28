Петр Тимофеевич
Место рожденияд. Кукино, Поникольская волость
Дата рождения1728
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Тимофей Михайлович
Мать: Марья Андреевна
д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1756
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Матрена Павловна
д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Матрена Павловна
д. Кукино, Поникольская волость
Смерть
1795