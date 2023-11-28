Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Тимофеевич

Петр Тимофеевич

Место рождения

д. Кукино, Поникольская волость

Дата рождения

1728

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Тимофей Михайлович

Мать: Марья Андреевна

д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1756

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Матрена Павловна

д. Кукино, Поникольская волость
Рождение ребёнка
1758

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Матрена Павловна

д. Кукино, Поникольская волость
Смерть
1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close