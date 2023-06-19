Raudsepp (Raps) Veronika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raudsepp (Raps) Veronika

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.09.1917 ст.

Дата смерти

После 1983

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1917 ст.

Отец: Raps Nikolai

Мать: Raps Marie Elisabeth

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1940 по 1944
Таллин, Эстонская ССР
Эмиграция
?.08.1944
Германия 1. Niederschlesien 2. Würzburg 3. DP Cump Geislingen 4 I.R.O. Camp 256 Jäger Kaserne, Aschaffenburg, Germany, зона США
Эмиграция
1948
Монреаль, Канада
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Raudsepp Valter

Смерть
После 1983
Victoria, BC, Canada (Канада)