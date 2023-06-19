Raudsepp (Raps) Veronika
Место рождения
Дата рождения20.09.1917 ст.
Дата смертиПосле 1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1917 ст.
Отец: Raps Nikolai
Мать: Raps Marie Elisabeth
Место жительства
С 1940 по 1944
Таллин, Эстонская ССР
Эмиграция
?.08.1944
Германия 1. Niederschlesien 2. Würzburg 3. DP Cump Geislingen 4 I.R.O. Camp 256 Jäger Kaserne, Aschaffenburg, Germany, зона США
Эмиграция
1948
Монреаль, Канада
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Raudsepp Valter
Смерть
После 1983
Victoria, BC, Canada (Канада)