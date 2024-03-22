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Карлов Петр Иванович

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1927

Дата смерти

?.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Карлов Иван Павлович

Мать: Карлова Елена Семеновна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлова Анна Герасимовна

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Николай Петрович

Мать ребёнка: Карлова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Карлова Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Анна Герасимовна

Смерть
?.04.1993
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