Карлов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти?.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Карлов Иван Павлович
Мать: Карлова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
21.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлова Анна Герасимовна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карлова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карлова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлова Анна Герасимовна
Смерть
?.04.1993