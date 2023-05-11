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Ляпчева Варвара Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1918

Дочь: Ляпчева Елисавета Селиверстова

Отец ребёнка: Ляпчев Селиверст Макеев/Феодоров

Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
29 (31) августа 1918 года в МК фонд 16 опись 6 дело 1378 электронный лист 354 восприемники - Василий Васильев Ляпчев и Александра Феодорова Борякина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпчев Селиверст Макеев/Феодоров

Смерть
Неизвестно