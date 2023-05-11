Ляпчева Варвара Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1918
Дочь: Ляпчева Елисавета Селиверстова
Отец ребёнка: Ляпчев Селиверст Макеев/Феодоров
Отрадновка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
29 (31) августа 1918 года в МК фонд 16 опись 6 дело 1378 электронный лист 354 восприемники - Василий Васильев Ляпчев и Александра Феодорова Борякина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно