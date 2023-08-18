Желнин Аника (Оничка) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Аника (Оничка) Никитин

Место рождения

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Желнин Никита (Микитка) Иванов

Мать: не указана

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Желнин Иван (Ивашко) Аникин

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1623

Сын: Желнин Панкрат (Панкратко) Аникин

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Желнин Иван (Ивашко) мл. Аникин

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1627

Сын: Желнин Сергей (Сергушка) Аникин

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1629

Сын: Желнин Агафон (Агафонко) Аникин

Мать ребёнка: не указана

дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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