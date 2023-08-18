Желнин Аника (Оничка) Никитин
Место рождениядер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1600
Отец: Желнин Никита (Микитка) Иванов
Мать: не указана
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Желнин Иван (Ивашко) Аникин
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1623
Сын: Желнин Панкрат (Панкратко) Аникин
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Желнин Иван (Ивашко) мл. Аникин
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1627
Сын: Желнин Сергей (Сергушка) Аникин
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1629
Сын: Желнин Агафон (Агафонко) Аникин
Мать ребёнка: не указана
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Желнин, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646