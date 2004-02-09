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Вокуев Данила Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2004

Отец: Вокуев Андрей Алексеевич

Мать: Вокуева Светлана Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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