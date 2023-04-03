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Зуев Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

09.04.1956

Пол

Мужской

Отец

Между 1860 и 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Зуев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1938

Дочь: Гусакова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Зуев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
1945

Жена: Зуева Александра Максимовна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Зуев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
24.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
09.04.1956
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Причина смерти: Погиб от удара током (ехал на лошади, колесо телеги запуталось в электропроводе)
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