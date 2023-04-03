Зуев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти09.04.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Зуев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1938
Дочь: Гусакова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Зуев Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
04.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
1945
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
15.08.1946
Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
24.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Александра Максимовна
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
09.04.1956
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Причина смерти: Погиб от удара током (ехал на лошади, колесо телеги запуталось в электропроводе)