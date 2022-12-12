Шелуханова (Печенова) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печенов Алексей
Мать: Печенова Марфа
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Авдюхова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдюхова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелуханов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леснова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич
Смерть
Неизвестно