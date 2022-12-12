Шелуханова (Печенова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелуханова (Печенова) Вера Алексеевна

Шелуханова (Печенова) Вера Алексеевна

avatar

Место рождения

Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печенов Алексей

Мать: Печенова Марфа

Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Авдюхова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдюхова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелуханов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелуханов Иван Малофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леснова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Шелуханов Иван Малофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close