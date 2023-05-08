Запольнова Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1948
Отец: Евсеев Виктор Дмитриевич
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Запольнов Василий Викторович
Отец ребёнка: Запольнов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запольнов Александр Викторович
Отец ребёнка: Запольнов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно