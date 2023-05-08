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Запольнова Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1948

Отец: Евсеев Виктор Дмитриевич

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Запольнов Василий Викторович

Отец ребёнка: Запольнов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запольнов Александр Викторович

Отец ребёнка: Запольнов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запольнов Виктор Васильевич