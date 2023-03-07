Луппова Дарья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуппова Дарья Григорьева

Луппова Дарья Григорьева

avatar

Место рождения

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Луппов Иван Семенов

Отец ребёнка: Луппов Семен Потапов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов Семен Потапов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close