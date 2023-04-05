Могильникова Лукия Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Путешествие
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 5-7 января 1913г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин В... Показать все
Смерть
Неизвестно