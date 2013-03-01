Шелобанова (Семенихина) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелобанова (Семенихина) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1954

Дата смерти

01.03.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Смерть
01.03.2013
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