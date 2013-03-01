Шелобанова (Семенихина) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1954
Дата смерти01.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Смерть
01.03.2013