Татарникова (Юдина Татарникова) Н. С.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти01.09.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1926
Дочь: Лазовская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Татарников Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Татарников Николай Иванович
Отец ребёнка: Татарников Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1968