Татарникова (Юдина Татарникова) Н. С. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарникова (Юдина Татарникова) Н. С.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

01.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Лазовская Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Татарников Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Татарников Николай Иванович

Отец ребёнка: Татарников Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татарников Иван Тихонович

Смерть
01.09.1968