Соковнин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1925

Дата смерти

22.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1951

Сын: Соковнин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Соковнина Людмила Алексеевна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайсина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Соковнина Людмила Алексеевна

Смерть
22.11.2001
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