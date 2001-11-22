Соковнин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1925
Дата смерти22.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1951
Сын: Соковнин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Соковнина Людмила Алексеевна
Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайсина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Соковнина Людмила Алексеевна
Смерть
22.11.2001