Попов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883 ст.

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Попова Серафима Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1890 ст.

Дочь: Суконщикова Вера Константиновна

Мать ребёнка: Попова Серафима Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Серафима Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Пошехонский дворянин
Смерть
Неизвестно
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