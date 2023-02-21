Попов Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883 ст.
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Попова Серафима Петровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1890 ст.
Дочь: Суконщикова Вера Константиновна
Мать ребёнка: Попова Серафима Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Серафима Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Пошехонский дворянин
Смерть
Неизвестно