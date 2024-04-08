Осадчая Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965
Отец: Осадчий Николай Иванович
Мать: Демьянюк Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмидт Виктор Викторович
Рождение ребёнка
17.08.1995
Дочь: Каралаш Ксения Васильевна
Отец ребёнка: не указан