Осадчая Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчая Татьяна Николаевна

Осадчая Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1965

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965

Отец: Осадчий Николай Иванович

Мать: Демьянюк Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каралаш Василий Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмидт Виктор Викторович

Рождение ребёнка
17.08.1995

Дочь: Каралаш Ксения Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.