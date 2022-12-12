Пирогова Пелагея Стефановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1904
Дата смерти05.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904
Отец: Пирогов Стефан
Мать: Мария
Рождение ребёнка
23.12.1927
Дочь: Псарева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1927
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Рождение ребёнка
27.05.1932
Дочь: Псарёва Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.04.1936
Сын: Псарёв Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псарёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1990
г. Днепропетровск