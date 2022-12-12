Пирогова Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Пелагея Стефановна

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Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

14.05.1904

Дата смерти

05.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904

Отец: Пирогов Стефан

Мать: Мария

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.12.1927

Дочь: Псарева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
23.12.1927

Сын: Псарёв Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1932

Дочь: Псарёва Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Красная Сосна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.04.1936

Сын: Псарёв Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Псарёв Сергей Федорович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарёв Сергей Федорович

Смерть
05.06.1990
г. Днепропетровск
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