Астафей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1786
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ефим Астафьев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Астафьев
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
1786