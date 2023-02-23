Астафей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ефим Астафьев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Астафьев

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
1786
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