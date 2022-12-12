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Шкабурда Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шкабурда Иван Артемов

Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
23.09.1782

Сын: Шкабурда Иван Артемов

Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шкабурда Павел Артемов

Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дрозд Ирина Артемова

Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов

ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкабурда Артем Корнилов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Смерть
Неизвестно
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