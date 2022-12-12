Шкабурда Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
23.09.1782
Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дрозд Ирина Артемова
Отец ребёнка: Шкабурда Артем Корнилов
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Бракосочетание
Неизвестно
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Смерть
Неизвестно