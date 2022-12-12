Шадская Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадская Наталья Николаевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

27.11.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
место условно
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Шадский Василий Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
место условно
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.

Дочь: Дондуковская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шадский Василий Никитич

Осиновая Гора, город Тула, Тульская область
Смерть
27.11.1916 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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