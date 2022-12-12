Шадская Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти27.11.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
место условно
Бракосочетание
Около 1894
место условно
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.
Дочь: Дондуковская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шадский Василий Никитич
Осиновая Гора, город Тула, Тульская область
Смерть
27.11.1916 ст.