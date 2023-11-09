Прокопец Василий Андрианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопец Андреян Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.
Дочь: Прокопец Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Прокопец Мария Васильева
Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопец Мария Васильева
Смерть
Неизвестно