Прокопец Василий Андрианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Василий Андрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопец Андреян Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.

Дочь: Прокопец Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Прокопец Мария Васильева

Новенькое, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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