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Муллануров Азат Закиевич

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Место рождения

Максимово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1952

Отец: Муллануров Заки

Мать: не указана

Максимово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1979

Сын: Муллануров Айдар

Мать ребёнка: Мулланурова Уркия Тимергазиевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1985

Сын: Муллануров Айрат Азатович

Мать ребёнка: Мулланурова Уркия Тимергазиевна

Рождение ребёнка
14.04.2000

Дочь: Мулланурова Амина Азатовна

Мать ребёнка: Смагина Дарига Хамидулловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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