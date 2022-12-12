Муллануров Азат Закиевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1952
Отец: Муллануров Заки
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1979
Сын: Муллануров Айдар
Мать ребёнка: Мулланурова Уркия Тимергазиевна
Рождение ребёнка
30.10.1985
Сын: Муллануров Айрат Азатович
Мать ребёнка: Мулланурова Уркия Тимергазиевна
Рождение ребёнка
14.04.2000
Дочь: Мулланурова Амина Азатовна
Мать ребёнка: Смагина Дарига Хамидулловна