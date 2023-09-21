Старостин Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Старостин Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Старостин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Старостин Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Старостина Федосья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Старостин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Старостина Федосья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Старостина Федосья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Старостина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старостина Федосья
Смерть
Неизвестно