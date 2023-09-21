Старостин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Старостин Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Старостин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Старостин Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Старостина Федосья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Старостин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Старостина Федосья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Старостина Федосья

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Старостина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостина Федосья

Смерть
Неизвестно
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