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Куликова Анна Александровна

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1906

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Около 1897

Муж: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Кутузова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Куликов Петр Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 30.09.1902

Дочь: Михеева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
Около 1906
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Причина смерти: Умерла при родах
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище.
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