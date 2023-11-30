Куликова Анна Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Кутузова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 30.09.1902
Дочь: Михеева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Смерть
Около 1906
Причина смерти: Умерла при родах
Похороны
Неизвестно
Старо-Восточное кладбище.