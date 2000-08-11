Макаров Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1939
Дата смерти11.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939
Бракосочетание
04.02.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2000
Похороны
Неизвестно