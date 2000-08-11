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Макаров Валерий Васильевич

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Место рождения

Ясный, Зейский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

23.02.1939

Дата смерти

11.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939

Отец: Макаров Василий Капитонович

Мать: Макарова Татьяна Васильевна

Ясный, Зейский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
04.02.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.08.2000
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область