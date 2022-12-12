Александров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1883
Дата смерти08.07.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883 по 1900
Место жительства
С 1900 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.07.1946
Берлин, Германия