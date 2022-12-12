Александров Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Васильевич

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Место рождения

Плахино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.04.1883

Дата смерти

08.07.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Плахино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1883 по 1900
Плахино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1900 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.07.1946
Берлин, Германия
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