Тропников Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения02.09.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1897
Петр Александрович родился в деревне Жабья Слободка (Слободка) близ села Вилегодск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Александр Петрович
Мать ребёнка: Тропникова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тропникова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодкова Галина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Изосим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно