Тропников Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТропников Петр Александрович

Тропников Петр Александрович

avatar

Место рождения

Вилегодск, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.09.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1897

Отец: Тропников Александр Андреев

Мать: Тропникова Анна Афанасьевна

Вилегодск, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Петр Александрович родился в деревне Жабья Слободка (Слободка) близ села Вилегодск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Александр Петрович

Мать ребёнка: Тропникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тропникова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Нина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкова Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Изосим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Игорь Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропникова Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.