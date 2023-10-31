Шанько (Ларина) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.2019
Сын: Шанько Игорь Александрович
Отец ребёнка: Шанько Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.11.2021
Дочь: Шанько Анна Александровна
Отец ребёнка: Шанько Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно