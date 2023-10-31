Шанько (Ларина) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанько (Ларина) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.2019

Сын: Шанько Игорь Александрович

Отец ребёнка: Шанько Александр Владимирович

Рождение ребёнка
10.11.2021

Дочь: Шанько Анна Александровна

Отец ребёнка: Шанько Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанько Александр Владимирович

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