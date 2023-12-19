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Наталья
Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Владимир
Мать
Надежда
Муж
Вячеслав
Дети
Василий
Добавил:
УФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Владимир
Мать:
Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Василий
Отец ребёнка:
Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Вячеслав
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