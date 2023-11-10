Боргер (Монахова) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргер (Монахова) Маргарита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1949

Отец: Монахов Иван

Мать: Башкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1981

Сын: Боргер Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Боргер Владимир Юрьевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.11.1981

Дочь: Боргер Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Боргер Владимир Юрьевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Елена

Отец ребёнка: Нестеров -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боргер Владимир Юрьевич

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