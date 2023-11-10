Боргер (Монахова) Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1949
Отец: Монахов Иван
Мать: Башкова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1981
Отец ребёнка: Боргер Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
22.11.1981
Дочь: Боргер Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Боргер Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Елена
Отец ребёнка: Нестеров -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров -
Бракосочетание
Неизвестно