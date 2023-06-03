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Ильин Николай Иванович
Ильин Николай Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1964
Пол
Мужской
Отец
Ильин Иван Семенович
1937 г.р.
Мать
Ильина (Калмусева) Елена Сергеевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964
Отец:
Ильин Иван Семенович
Мать:
Ильина Елена Сергеевна
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