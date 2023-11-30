Занегина Полина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1909
Дата смерти22.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1909
Отец: Занегин Терентий
Мать: Анна
Работа или профессия
С 1933 по 1937
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Врач-стажер Сафоновской районной больницы и начальник санчасти исправительно-трудовой колонии №4 п. Вадино
Рождение ребёнка
27.07.1936
Дочь: Воронец Адель Александровна
Отец ребёнка: Майоров Александр
Работа или профессия
С 1937 по 1941
Главный врач Межобластной глазной детской лечебницы Сычевки
Работа или профессия
С 1941 по 1943
Марьяновский, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Врач трахомной больницы и заведующая районной амбулаторией Марьяновского района Омской области
Работа или профессия
С 1943 по 1962
Главный врач Сычевской районной больницы
Бракосочетание
30.12.1946
Рождение ребёнка
02.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудинов Прохор Григорьевич
Смерть
22.01.1994
Похоронена на кладбище Тихая роща г. Электросталь