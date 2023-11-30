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Занегина Полина Терентьевна

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Место рождения

Никитино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.12.1909

Дата смерти

22.01.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1909

Отец: Занегин Терентий

Мать: Анна

Никитино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
С 1933 по 1937
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Врач-стажер Сафоновской районной больницы и начальник санчасти исправительно-трудовой колонии №4 п. Вадино
Рождение ребёнка
27.07.1936

Дочь: Воронец Адель Александровна

Отец ребёнка: Майоров Александр

Работа или профессия
С 1937 по 1941
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Главный врач Межобластной глазной детской лечебницы Сычевки
Работа или профессия
С 1941 по 1943
Марьяновский, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Врач трахомной больницы и заведующая районной амбулаторией Марьяновского района Омской области
Работа или профессия
С 1943 по 1962
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Главный врач Сычевской районной больницы
Бракосочетание
30.12.1946

Муж: Кудинов Прохор Григорьевич

Рождение ребёнка
02.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудинов Прохор Григорьевич

Смерть
22.01.1994
Похоронена на кладбище Тихая роща г. Электросталь
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