Коваленко (Мягкая) Таисия (Таиса) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1947
Отец: Мягкий Иосиф Яковлевич
Мать: Мягкая Феодора Антоновна
Бракосочетание
27.09.1969
Рождение ребёнка
06.01.1970
Дочь: Артёменко (Коваленко) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Коваленко Павел Владимирович
Рождение ребёнка
14.10.1973
Дочь: Коваленко Ольга Павловна
Отец ребёнка: Коваленко Павел Владимирович
Рождение ребёнка
04.01.1979
Сын: Коваленко Николай Павлович
Отец ребёнка: Коваленко Павел Владимирович