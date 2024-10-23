Коваленко (Мягкая) Таисия (Таиса) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Мягкая) Таисия (Таиса) Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1947

Отец: Мягкий Иосиф Яковлевич

Мать: Мягкая Феодора Антоновна

Бракосочетание
27.09.1969

Муж: Коваленко Павел Владимирович

Рождение ребёнка
06.01.1970

Дочь: Артёменко (Коваленко) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Коваленко Павел Владимирович

Рождение ребёнка
14.10.1973

Дочь: Коваленко Ольга Павловна

Отец ребёнка: Коваленко Павел Владимирович

Рождение ребёнка
04.01.1979

Сын: Коваленко Николай Павлович

Отец ребёнка: Коваленко Павел Владимирович

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