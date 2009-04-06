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Лейман (Браун) Maria

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Место рождения

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.10.1916

Дата смерти

06.04.2009

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1916

Отец: Браун Данил Данилович

Мать: Браун Елизавета

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лейман Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лейман Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейман Иван

Смерть
06.04.2009
г. Падерборн, Германия
Похороны
Неизвестно
г. Падерборн, Германия
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