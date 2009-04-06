Лейман (Браун) Maria
Место рождения
Дата рождения12.10.1916
Дата смерти06.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1916
Отец: Браун Данил Данилович
Мать: Браун Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лейман Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лейман Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейман Иван
Смерть
06.04.2009
г. Падерборн, Германия
Похороны
Неизвестно
г. Падерборн, Германия