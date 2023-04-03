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Алексей Савин

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Место рождения

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сава Кондратьев

Мать: Февронья

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Василиста Васильева

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Василиста Васильева

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1845
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