Алексей Савин
Место рожденияд. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения1805
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Сава Кондратьев
Мать: Февронья
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Василиста Васильева
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Василиста Васильева
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1845