Анисья Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Иванова (Вна)

Анисья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полиевкт Петров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иван Полиевктов (Ич)

Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.

Сын: Павел Полиевктов (Ич)

Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.

Сын: Яков Полиевктов (Ич)

Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1870 ст.

Сын: Георгий Полиевктов (Ич)

Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Сын: Иван Полиевктов (Ич)

Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)

Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.

Дочь: Настасья Полиевктова (Вна)

Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.