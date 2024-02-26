Анисья Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полиевкт Петров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иван Полиевктов (Ич)
Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.
Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)
Рождение ребёнка
01.05.1868 ст.
Сын: Яков Полиевктов (Ич)
Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)
Рождение ребёнка
25.11.1870 ст.
Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.
Сын: Иван Полиевктов (Ич)
Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)
Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.
Дочь: Настасья Полиевктова (Вна)
Отец ребёнка: Полиевкт Петров (Ич)
Смерть
Неизвестно